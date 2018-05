Gestern wurde die Ausbruchstrendlinie getestet und für gut befunden. Entsprechend steigt der DAX jetzt weiter und macht sich in Richtung 13000 auf. Die sind eher psychologisch ein Widerstand, entscheidend sind dann die 13500. So lange der DAX nicht in den Seitwärtstrend zurück fällt, ist die Lage positiv. Auch der DOW verteidigt seine 24000. Mein Handelssystem war und ist weiter long und hat den ...

