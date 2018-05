Oft müssen Kunden für so genannte "Instant Payments" extra zahlen - und bisher ist der Nutzen ziemlich begrenzt. Doch das könnte sich ändern.

Ab dem 10. Juli wird es für viele Sparkassen-Kunden ganz schnell gehen: Ihre Geldüberweisung im Online-Banking erreicht, wenn sie das wollen, den Empfänger binnen Sekunden. Denn in gut zwei Monaten steht allen knapp 400 Sparkassen in Deutschland die Technik zur Verfügung, die Überweisungen in Echtzeit - Instant Payments genannt - ermöglicht.

Etliche Sparkassen setzen die "Instant-Payment-Option" gleich Mitte Juli um, andere folgen im August oder Laufe des Jahres. Deshalb bekommen ihre Kunden nun Post, mit der die Sparkassen eine Änderung ihres Preis- und Leistungsverzeichnisses ankündigen. Denn wer künftig eine Echtzeitüberweisung im Online-Banking wählt, muss bei vielen Sparkassen auch dafür zahlen. Ihre App zum Geldüberweisen per Smartphone, "Kwitt", ermöglicht dagegen bereits seit Dezember Instant Payment, und zwar gratis.

Während zum Beispiel die Frankfurter Sparkasse und die Nassauische Sparkasse für Instant Payment kein extra Entgelt von Kunden verlangen, muss man bei anderen Häusern zahlen. Bei der Stadtsparkasse München beispielsweise 50 Cent, bei der Sparkasse Hannover sogar zwei Euro. Andere Sparkassen verlangen je nach Kontomodell eine Gebühr oder auch nicht.

Das gilt auch für die Hypo-Vereinsbank (HVB), die schon seit November und damit als erste und bisher einzige Bank in Deutschland Instant Payment ermöglicht.

Die Volks- und Raiffeisenbanken beispielsweise wollen die technische Voraussetzung dafür, dass sie für Echtzeitüberweisungen erreichbar sind, bis Ende November schaffen. Erst ab kommendem ...

