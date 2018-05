Die baskische Terror-Organisation löst sich endgültig auf. Sie hat über 850 Menschen ermordet, aber politisch nichts erreicht. Über 300 Morde sind noch nicht aufgeklärt.

Der amerikanische Manager John de Zulueta Greenbaum kann sich noch gut an die Zeit erinnern, als er in Madrid nur mit einem Leibwächter auf die Straße gehen konnte. "Im Auto hatten wir ein Gerät, das jeden Morgen eine neue Route zur Arbeit festgelegt hat - damit wir für mögliche Attentäter schwerer abzufangen waren", sagt der heutige Chef der Arbeitgebervereinigung circulo de empresarios.

Zulueta ist ein baskischer Nachname, der Manager war bei mehreren ausländischen und spanischen Unternehmen in Führungspositionen und zur Hochzeit der Terrororganisation Eta unter anderem in Madrid aktiv - und damit ein potenzielles Ziel. "Die bleiernen Jahre" nannten sie damals die Jahre, als die ETA Spanien in Angst und Schrecken versetzte.

2011 verkündete die ETA einen Waffenstillstand, seitdem hat sie keine Anschläge mehr verübt. Am Freitag hat sie im französischen Cambo les Bains ihre finale Auflösung bekannt gegeben. Es ist ein historischer Tag für Spanien, aber auch für Europa, denn mit der ETA erlischt die letzte Terrororganisation des Kontinents. Über 850 Menschen hat sie in ihrer mehr als 50 Jahre währenden Anschlagserie ermordet.

Allerdings kann von einer Selbstauflösung aus freien Stücken nicht die Rede sein. Vielmehr haben Polizei und Gerichte die Organisation in die Knie gezwungen. "Die spanische ...

