Die US-Café-Kette Starbucks steht laut Medienberichten vor dem Verkauf ihres Kaffee-Handelsgeschäfts an den schweizerischen Lebensmittelkonzern Nestlé . Einem Insider zufolge sei der Deal praktisch gelaufen und dürfte bereits am Sonntag oder Montag verkündet werden, schrieb der Zürcher Banker-Blog "Inside Paradeplatz" am Freitag. Später meldete auch die Nachrichenagentur Bloomberg unter Berufung auf eine eingeweihte Quelle, dass die Transaktion kurz vor dem Abschluss stehe. Die Unternehmen wollten sich auf Nachfrage nicht dazu äußern.

Es geht den Berichten nach um das sogenannte Retail-Geschäft von Starbucks, das neben fertigem Kaffee etwa Getränke und Bohnen umfasst, die in Supermärkten verkauft werden. Einem Analysten der Investmentfirma Cowen zufolge könnte Starbucks damit einen Barerlös von rund 3,8 Milliarden Dollar (3,2 Mrd Euro) nach Steuern erzielen. Die US-Kette hatte im November bereits ihre Teemarke Tazo für 384 Millionen Dollar an Nestlés Rivalen Unilever veräußert. An der Börse kamen die Nachrichten gut an - die Starbucks-Aktie stieg um knapp drei Prozent, auch die Titel von Nestlé legten leicht zu./hbr/DP/he

