Moskau



Inländische Unternehmen haben mit Unterstützung des Russischen

Exportzentrums (REC) auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtmesse

ILA Berlin Air Show teilgenommen, die vom 29. bis zum 25. April 2018

in Berlin (Deutschland) stattgefunden hat.



Die Vertreter der führenden russischen Unternehmen im Bereich der

Luft- und Raumfahrtindustrie präsentierten ihre Entwicklungen auf der

Fläche des vereinigten Gemeinschaftsstandes: OOO NPP "AWACS -

GeoService", OAO "Gidromasch", AO NPP "Poljot", OOO "SILA", OOO

"Tonkopljonotschnyje technologii", AO PKO "Teploobmennik", "URARTU",

OOO "Zentr Technitscheskich Projektow", OOO Außenwirtschaftsverband

"Awiaexport".



Unter einzigartigen Entwicklungen der heimischen Unternehmen

wurden auf der Messe vorgestellt: unbemannte Luftfahrzeuge, Fahrwerk

für Flugzeuge und Hubschrauber, Chassis und Hydraulik, Technik zur

Flugfunkverbindung für militärische und zivile Zwecke, Drucksensoren

aus Messelementen.



Im Rahmen des Business-Programms fanden die Geschäftstreffen mit

Pawel Anosow, dem Direktor für Kundenbetreuung,

Verteidigungsindustriekomplex und Maschinenbau der Gruppe des

Russischen Exportzentrums, und Pawel Rubzow, dem stellvertretenden

Leiter der Handelsvertretung der Russischen Föderation in der

Bundesrepublik Deutschland, statt.



"Im Rahmen des Ausbaus der außenwirtschaftlichen Tätigkeit ist

die Teilnahme an der größten Messe im Bereich der Luft- und Raumfahrt

ILA 2018 für russische Unternehmen eine einzigartige Gelegenheit,

die wettbewerbsfähige Ware, neue Entwicklungen und Möglichkeiten zu

präsentieren, Verknüpfungen sowohl mit bestehenden und als auch

mit potenziellen Kunden herzustellen oder zu erneuern, den

internationalen Markt zu analysieren" - stellte fest.



Außerdem wurde ein Runder Tisch zum Thema "Schaffung der

Bedingungen für ein nachhaltiges Exportwachstum der russischen

Industrieprodukte" veranstaltet, der von Pawel Anosow moderiert

wurde. In seiner Rede richtete Pawel Anosow besondere Aufmerksamkeit

auf die Mechanismen zur Suche nach neuen Märkten für Produkte,

erzählte über Maßnahmen zur Unterstützung der Exporteure.



"Trotz der Sanktionen verstärken die russischen Exporteure ihre

Positionen in den bestehenden Märkten, wir sehen den Zugang zu neuen

erfolgsversprechenden Einsatzbereichen. Russische Unternehmen halten

Schritt mit der Entwicklung von Technologien und bieten aktuelle

Entwicklungen an, die von ausländischen Verbrauchern wirklich

benötigt werden", - erklärte Pawel Anosow.



Während der Sitzungen und Verhandlungen zeigten ausländische

Unternehmen aus Deutschland, Spanien, Indien, Frankreich und Korea

ein aktives Interesse an den russischen Entwicklungen, die auf der

Messe präsentiert wurden, was die Kontaktaufnahme förderte. Es wurden

100 Fachgespräche durchgeführt.



Originaltext: Ministry of Industry and Trade of Russia, Russian Export Center

