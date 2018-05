Viele meiden das Thema Rente. Dabei macht die Beschäftigung damit zufriedener, sagt Marco Adelt, Co-Gründer und Geschäftsführer des digitalen Versicherungsmaklers Clark. Er sieht keinen Grund zum Pessimismus.

WirtschaftsWoche: Herr Adelt, viele wollen sich mit dem Thema Rente nicht auseinandersetzen. Ist das ein Problem oder eine Chance?Marco Adelt: Beides. Tatsächlich sind die Themen Rente und Alterssicherheit für viele immer noch unverständlich und einschüchternd. Unsere Erfahrung ist, dass Dokumente oft nur überflogen, abgeheftet und dann vergessen werden - quasi: Aus den Augen, aus dem Sinn! Dabei lohnt es sich, die eigenen Rentenansprüche genau zu prüfen. 20 Prozent aller Rentner in Deutschland, also fast 3,8 Millionen Menschen, erhalten unter 300 Euro Rente pro Monat. Der berühmte Satz "die Rente ist sicher" von Norbert Blüm bedeutet eben nicht, dass sie auch für den Lebensunterhalt ausreicht. Wer sich damit beschäftigt und nicht abschrecken lässt, wird deutlich zufriedener sein.

Warum?Weil die Deutschen mit ihrer eigenen Einstellung bei diesem Thema nicht glücklich sind. Etwa zwei von drei Menschen sehen eine Absicherung im Ruhestand als eines der wichtigsten drei Lebensziele. Aber sie sind überfordert, sich mit ihrer Altersvorsorge auseinanderzusetzen oder finden es lästig.

Sie treten mit dem Versicherungsmanager Clark an und wollen das ändern. Ein papierloser, unkomplizierter Überblick über Versicherungen und Altersvorsorgeansprüche soll helfen. Reicht das wirklich, um den Deutschen die Scheu zu nehmen? Das klingt zu schön, um wahr zu sein.Tatsächlich kann es aber helfen, wenn sich Altersvorsorge eben auch vom Smartphone erledigen lässt. Ich finde es sehr erstaunlich, dass es für Verbraucher zum Beispiel bisher nicht möglich war, zu sehen, wieviel ihnen aus Altersvorsorgeverträgen und gesetzlicher Rente später nach Steuern und anderen Abgaben, etwa Krankenversicherungsbeiträgen, zur Verfügung steht. Da ist es nicht verwunderlich, dass laut Axa Report mehr als 60 Prozent der Deutschen glauben, dass ihre Rente im Alter nicht ausreicht.

Das klingt, als ob die meisten bei dem Thema pessimistischer wären, als sie es sein müssten. Ist das so?Pessimistisch müssen nur diejenigen sein, die sich nicht aktiv mit dem Thema Altersvorsorge auseinandersetzen. Dabei ist ein optimistischer Umgang mit dem eigenen Rentenalter gar nicht so schwer zu erreichen. Durch das systematische Zusammenspiel von gesetzlicher Rente, betrieblicher Altersvorsorge und privaten Vorsorgelösungen ist die Zukunft planbar. Welche Rolle kann die gesetzliche Rente in Zukunft denn noch spielen?Sie bietet maximal noch eine Grundsicherung - auf sie allein sollte man sich nicht mehr verlassen. Denn diese reicht im Ruhestand bei Weitem nicht aus, da immer weniger Beitragszahler für immer mehr Rentner sorgen müssen. Als Beispiel: Ein Arbeitnehmer hat 45 Jahre ohne Lücken in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt. Im Rentenalter kann er dann laut der Deutschen Rentenversicherung im Durchschnitt mit 1.419 Euro im Monat rechnen. Von diesem Betrag gehen jedoch noch Steuern und die Beiträge für die Kranken- ...

