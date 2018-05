05.05.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Wiener Börse (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Dank anhaltend hohem Interesse am österreichischem Aktienmarkt hält die Aufwärtsentwicklung, welche sich bereits im ersten Quartal zeigte - das Handelsvolumen stieg in Q1 2018 um 15 % auf 19,13 Mrd. EUR - weiterhin an: Im April 2018 konnten Aktienumsätze von 5,40 Mrd. EUR erreicht werden. Dies ist ein Plus von 2,7 % im Vergleich zum Vorjahr (April 2017: 5,26 Mrd. EUR). Damit verzeichnet die Wiener Börse seit Jahresbeginn 2018 bis inklusive April bei Beteiligungswerten, dank...

