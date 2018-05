Mit Schnauzbart, Jeans und Sneakers hat Dieter Zetsche Daimler hip gemacht. Unter seiner Führung ist der Autobauer so erfolgreich wie nie.

Fünf Jahre können eine Ewigkeit sein. An seinem 60. Geburtstag hatte Daimler-Chef Dieter Zetsche gerade wieder eine Gewinnprognose kassieren müssen und nur knapp eine Revolte der Arbeitnehmer überstanden. Deren Vertreter im Aufsichtsrat wären ihn gern losgeworden.

Es hagelte Kritik - an seinem Sparkurs, an seiner kompromisslosen Art, an seinem Führungsstil, am Rückstand auf die Konkurrenz von BMW und Audi. Zetsche bekam so etwas wie Bewährung, durfte bleiben, aber erstmal nur drei weitere Jahre statt der üblichen fünf.

An diesem Samstag wird Zetsche 65 Jahre alt. Er ist immer noch da - und verkündet inzwischen eigentlich nur noch Rekorde. "Zetsche hat Daimler gerettet und eine Perle daraus gemacht", sagt Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer - und verweist auch auf Zetsches Anfangszeit als Vorstandschef, als der Autobauer die erst gepriesene und am Ende nur noch verfluchte Verbindung mit dem US-Konzern Chrysler beendete.

Mittlerweile ist Daimler so erfolgreich, dass Investoren schon das "Besser-geht's-nicht-Problem" beklagen. Angesichts der Bestwerte bei Absatz, Umsatz und Gewinn 2017 müsse es ja fast zwangsläufig bald wieder abwärts gehen, hieß es erst neulich bei der Hauptversammlung.

Tatsächlich sind die Herausforderungen nicht ohne. Bei der Elektro-Wende drängt die Zeit, die Pläne kosten Milliarden - ohne Garantie, dass sie auch aufgehen. Dieselskandal und Kartellvorwürfe könnten, je nach Ausgang, auch noch richtig teuer werden.

Nebenbei will ein fundamentaler Konzernumbau bewältigt werden. Und dann weiß auch keiner so richtig, was eigentlich ...

