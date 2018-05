Der Bitcoin läuft Gefahr, ein weiteres Mal ein Doppel-Top auszubilden. Besser wäre der direkte Durchmarsch in Richtung 10.000 USD. 05. Mai 2 - 01808:30 Uhr Der Blick auf den logarithmischen 4-Stunden-Chart zeigt, dass der Bitcoin in der jüngsten Vergangenheit mit Doppel-Tops keine guten Erfahrungen gemacht hat. Das erste Doppel-Top hatten wir am 20. Februar / 5. März und das zweite am 21. / 24. März. Danach fiel der Bitcoin jeweils deutlich ab. Das wäre sicherlich auch jetzt der Fall, wenn sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...