Wenn es darum geht, große Gleichnisse über das erfolgreiche Investieren in einfache Worte zu packen, ist Buffett definitiv ein Meister. Man könnte fast glauben, dass das sein eigentliches Talent ist. Wäre da nicht bereits sein Talent als Ausnahmeinvestor ... Vor kurzem hat er mit seiner schier endlosen Weisheit wieder einmal illustriert, welche Macht das langfristige Investieren hat. Und bestimmt kannst auch du noch etwas von diesem Gleichnis mitnehmen: Was aus 114 US-Dollar geworden wäre ... In einem Interview gab Buffett den tiefen Einblick, dass er im Alter von elf Jahren für seine ersten Aktien so ungefähr 114 US-Dollar ausgegeben hat. Welches Papier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...