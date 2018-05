Stillstand im Handelsstreit: Eine US-Delegation kehrt nach zweitägigen Gesprächen aus China zurück. Neue Ergebnisse gibt es nicht.

US-Präsident Donald Trump will noch am Samstag über die jüngsten Gespräche im Handelsstreit mit China beraten. Auf Twitter schrieb Trump, die Regierung werde unmittelbar nach der Rückkehr am Samstag über Ergebnisse beraten. "Aber es ist hart für China, weil sie durch die Handelsgewinne mit den USA sehr verwöhnt sind!"

Die zweitägigen Gespräche der US-Delegation unter Leitung von Finanzminister Steven Mnuchin in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...