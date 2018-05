Chinesische Börsengänge machten nach Angaben von Renaissance Capital in den ersten drei Monaten des Jahres 2018 rund ein Fünftel aller Erlöse aus Börsengängen in den USA aus. Acht chinesische Unternehmen haben in diesem Zeitraum 3,3 Milliarden US-Dollar eingesammelt, wobei Baidus (WKN:A0F5DE) Videostreaming-Tochter iQiyi (WKN:A2JGN8) mit 2,3 Milliarden US-Dollar an der Spitze stand. Diese Begeisterung zeigt, dass die Investoren trotz der eskalierenden Handelsspannungen zwischen den USA und China nach wie vor auf wachstumsstarke Unternehmen in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt ausgerichtet sind. Investoren, die sich für chinesische Börsengänge interessieren, sollten jedoch zuerst das Folgende in Betracht ziehen. Die Eigentümerstruktur verstehen Viele ...

