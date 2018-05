Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer bringt sich finanziell für die geplante Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto weiter in Stellung. In der Nacht zum Freitag hat sich Bayer von weiteren Anteilen der früheren Kunststoff-Tochter Covestro getrennt. Insgesamt verkaufte der Konzern 28,81 Millionen beziehungsweise 14,2 Prozent der Aktien von Covestro zum Stückpreis von 75,50 Euro. Das Volumen belief sich damit auf 2,2 Milliarden Euro. Bayer behält nun lediglich noch einen Anteil von 6,8 Prozent an Covestro, um die im Jahr 2020 fällige Umtauschanleihe zu bedienen. Diese Aktien hat die Bayer AG vom Bayer Pension Trust erworben, der nun seinerseits keine Covestro-Aktien mehr besitzt.

