Nur noch Wochen bis zum USA-Nordkorea-Gipfel. Es ist eine historische Chance für dauerhafte Entspannung. Trump will sich erst mit Südkorea beraten.

Die Vorbereitungen für das geplante erste Gipfeltreffen der USA und Nordkoreas laufen auf Hochtouren. Am 22. Mai wird US-Präsident Donald Trump seinen südkoreanischen Kollegen Moon Jae In in Washington empfangen, um seine Gespräche mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un vorzubereiten. Das teilte das Weiße Haus am Freitagabend (Ortszeit) mit.

Das historische erste Gipfeltreffen eines US-Präsidenten mit einem nordkoreanischen Machthaber soll den Weg für eine dauerhafte Entspannung auf der koreanischen Halbinsel ebnen, die seit dem Koreakrieg (1950 - 1953) keine Friedenslösung gefunden hat. Ein wesentliches Hindernis ist die atomare Aufrüstung Nordkoreas, die Pjöngjang gegen den Widerstand des UN-Sicherheitsrates und der darin vertretenen Atommächte vorangetrieben hat.

Nun geht es um den "Denuklearisierung" genannten Abbau der Kernwaffenarsenale, wobei auch die Bewaffnung der US-Streitkräfte ...

