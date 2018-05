Zwei Monate nach der Wahl startet in Italien der letzte Versuch, eine Koalition zu bilden. Was, wenn es nicht klappt? Sieben Fragen, sieben Antworten.

Beppe Grillo ist zurück. Der Gründer der Bewegung 5 Sterne hatte sich kurz vor der Wahl in Italien zurückgezogen und das Feld Luigi Di Maio überlassen, dem 31-Jährigen, der einen Sieg einfuhr und die Bewegung in die Regierung führen soll.

Zum Wochenende meldete sich der 69-jährige ehemalige TV-Clown Grillo jetzt mit einem Donnerschlag zurück. "Ich habe ein Referendum für die Eurozone vorgeschlagen. Ich will, dass sich das italienische Volk entscheiden kann: Soll man raus aus Europa oder nicht?", sagte er einer französischen Zeitschrift. Und brachte damit Di Maio in Erklärungsnot, denn der versucht seit Wochen, die 5 Sterne hoffähig zu machen und ihnen den Ruf des Populismus zu nehmen.

Die Situation in Italien ist verfahren, jeder ist gegen jeden, Konsens nicht in Sicht. Hier die sieben wichtigsten Fragen zur politischen Situation in Italien:

Wieso gibt es noch keine Regierung in Rom?

Keine Partei hatte bei der Parlamentswahl am 4. März eine regierungsfähige Mehrheit erhalten. Luigi Di Maios Bewegung 5 Sterne wurde mit 32 Prozent stärkste politische Kraft. Das Mitte-rechts-Bündnis von Berlusconis Forza Italia, Matteo Salvinis Lega Nord und dem Rechtsausleger Fratelli d'Italia bekam dagegen 37 Prozent und wurde damit der stärkste Block.

Aber keiner hatte genug Stimmen zum Regieren. Die bisherige Regierungspartei Partito Democratico (PD) von Noch-Regierungschef Paolo Gentiloni war mit 22,9 Prozent der Stimmen weit abgeschlagen.

Alle Versuche, eine mehrheitsfähige Koalition zu bilden, scheiterten. Weder konnten sich 5 Sterne und Lega einigen noch 5 Sterne und PD. Inhaltliche Punkte spielten keine große Rolle, es ging nur darum, wer den Premier stellt - Di Maio oder Salvini.

Wie ist es zu der verfahrenen Situation gekommen?

Als Folge des zum ersten Mal angewendeten Wahlgesetzes, einer Mischung aus Verhältnis- und Mehrheitswahlrecht, gab es zum ersten Mal drei Blöcke in Italien: Mitte-rechts, Mitte-links und die 5 Sterne. Da keine Partei und kein Bündnis eine absolute Mehrheit erzielten, muss eine Koalition gebildet werden. Doch statt konstruktiver Gespräche gab ...

