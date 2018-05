42.000 Aktionäre werden zur großen Buffett-Show erwartet - so viele wie noch nie. Denn der Star-Investor ist bekannt für seine große Show.

Schon der Flug nach Omaha ist kurios. Ein Vater macht einen "Deal" mit seiner acht-jährigen Tochter. Er stellt ihr eine Reihe von Aufgaben, und wenn sie sie richtig löst, kauft er ihr später Spielzeug. "Also Daphney, was ist eine Dividende?", fragt der Papa. Und: "Wie ermittelt man den Gewinn pro Aktie", gefolgt von "Wenn man eine Anleihe hat, was bekommt man dann? Zin.. Genau Zinsen."

Zwei Reihen weiter liest ein Mann im lindgrünen Kapuzenpulli den Brief an die Aktionäre noch einmal durch, den Buffett im Februar veröffentlicht hat. Er macht sich Anmerkungen am Rand, unterstreicht wichtige Passagen, versieht einige Stellen mit Fragezeichen. Es ist das Warmlaufen für den ganz normalen Wahnsinn, der sich jedes Jahr am ersten Samstag im Mai in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska abspielt.

Berkshire-Hathaway-Chef Warren Buffett lädt seine Aktionäre zur Hauptversammlung. Doch die Veranstaltung hat nichts mit den für gewöhnlich drögen Amtshandlungen zu tun, die andere Konzerne ihren Anteilseignern antun.

Der 87-jährige Star-Investor hat es geschafft, sein Aktionärstreffen zu einer Mischung aus Party, Kommerz und Weiterbildung auszubauen, die Aktionäre aus der ganzen Welt in die Provinz nach Omaha lockt. In diesem Jahr werden 42.000 Gäste erwartet - so viele wie noch nie. Rund zehn Prozent kommen aus China. Die Hauptversammlung wird für die asiatischen Fans simultan auf chinesisch übersetzt. Die ersten Aktionäre stellen sich schon um vier Uhr morgens in die Schlange vor dem Messegelände an, um einen möglichst guten Platz zu ergattern. Und wer doch nicht kommen kann, der sieht sich das Spektakel via Live-Stream im Internet an.

Buffett ist der wahrscheinlich erfolgreichste Investor dieser Zeit. Sein Ansatz des wertorientierten ...

