Ripple war eine der stärksten Krypto-Währungen des Jahres 2017, konnte satte 35.500 % steigen. Aber als eine Währung, die man schon eher als Neuzugang im Krypto-Bereich bezeichnen muss, bedarf Ripple für einige vielleicht noch ein bisschen Erklärung. Deswegen hier sieben Fakten, die dabei helfen sollen, sich mit Ripple vertraut zu machen - mit der Funktionsweise der Kryptowährung und den wichtigsten Vorteilen gegenüber anderen führenden digitalen Token. 1. Ripple ist nicht der offizielle Name Die Kryptowährung, die im Volksmund Ripple heißt, wird offiziell als XRP bezeichnet. Man kann also nicht einfach "100 Ripple kaufen". Ripple Labs ist der Name des Unternehmens, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...