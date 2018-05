Für die Sozialdemokraten ist Karl Marx nach wie vor aktuell. Das sagt zumindest Parteichefin Nahles bei den Feierlichkeiten zu seinem 200. Geburtstag.

Für die Sozialdemokraten ist Karl Marx nach Worten der SPD Chefin Andrea Nahles nach wie vor aktuell. "Marx hat die Sozialdemokratie geprägt wie kein anderer", sagte Nahles am Samstag in Trier bei einer Feier zum 200. Geburtstag des Denkers. Bis zum Godesberger Programm von 1959 habe sich die SPD als eine marxistische Partei verstanden. "Heute ist die SPD natürlich längst keine marxistische Weltanschauungspartei mehr, doch in ihrem Begründungspluralismus gehören auch Marx und seine Betrachtungen ...

