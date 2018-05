Die Medienpolitik muss den ausufernden öffentlich-rechtlichen Rundfunk endlich spürbar zurückstutzen.

Hobbygärtner wie ich haben in den vergangenen Wochen die Rosen geschnitten: Starke Triebe müssen schwach, schwache Triebe besonders stark beschnitten werden, damit sich die Kraft an der richtigen Stelle konzentriert und der Wildwuchs nicht dauerhaft vitales Blühen verhindert. Je radikaler der Schnitt, desto besser das langfristige Ergebnis. Wer sich das nicht selbst traut, braucht einen guten Gärtner.

Ähnlichkeiten zwischen der Botanik und der aktuellen Medienpolitik sind im Allgemeinen rar - im Fall des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aber offensichtlich. Allein: Es fehlt der Gärtner.

Ich bin bekennende Befürworterin eines dualen Mediensystems in Deutschland. Eine vielfältige Medienlandschaft mit einem gesunden Mix aus öffentlich-rechtlichen und privaten Angeboten ist ein Gewinn für unsere Gesellschaft. Das sieht auch die Mehrheit der Deutschen so. Nach einer Umfrage des von Forsa ermittelten RTL/n-tv-Trendbarometers meinen 74 Prozent, das duale System solle beibehalten werden. Gleichzeitig aber finden 44 Prozent, der öffentlich-rechtliche Rundfunk erfülle seinen Programmauftrag nur mittelmäßig oder gar schlecht.

ARD und ZDF haben sich immer mehr als direkte Wettbewerber zu privaten Medienangeboten positioniert. Quizshows und Krimis prägen nicht nur das Vorabendprogramm. Bildungs- und Kulturprogramme wurden in zuschauerschwache Randzeiten oder in immer mehr Spartensender verschoben. Das öffentlich-rechtliche Angebot in seiner heutigen Dimension verzerrt den Wettbewerb und beschränkt in der Konsequenz die Medienvielfalt. Nur eine grundsätzliche Debatte über Auftrag, Umfang und Finanzierung kann für seine dauerhafte Stabilisierung und glaubwürdige Legitimierung sorgen. In vielen europäischen Staaten wird diese Diskussion längst geführt. Auch in Deutschland ist es an ...

