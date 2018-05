CDU-Chefin Angela Merkel will den Frauenanteil in der Partei erhöhen. Die aktuellen 25 Prozent entsprächen nicht den Ansprüchen der Partei, so Merkel.

CDU-Chefin Angela Merkel hat ihre Partei aufgefordert, den Frauenanteil entscheidend zu erhöhen. Nur 25 Prozent der Parteimitglieder seien Frauen, sagte die Kanzlerin am Samstag anlässlich des 70. Geburtstages der Frauenunion in Frankfurt. Dann "genügen wir nicht den Ansprüchen einer Volkspartei." Dies müsse man auch den Männern deutlich sagen. ...

