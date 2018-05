Mit der Übernahme des Konkurrenten Sprint in Amerika will Telekom-Chef Tim Höttges zeigen, dass Wettbewerb mit wenigen Anbietern klappt. Warum Europas Politiker zweifeln.

Nach der Unterschrift atmete Tim Höttges tief durch. Sieben Jahre hatte der Telekom-Chef auf diesen Tag hingearbeitet, drei Mal war er auf den letzten Metern gescheitert. Und ausgerechnet als kaum noch jemand damit rechnete, ist er seinem ganz großen Ziel einen ganz großen Schritt näher gekommen. Es sei "ein außergewöhnlicher Tag mit einer großen Vereinbarung und einem glücklichen Vorstandsvorsitzenden", schwärmte Höttges.

Seine US-Tochter T-Mobile soll nun wirklich den Konkurrenten Sprint übernehmen, die Nummer drei die Nummer vier auf dem US-Markt schlucken. Entstehen soll so ein Mobilfunkriese mit 127 Millionen Kunden und 76 Milliarden Dollar Umsatz. Das ist weit mehr, als die Deutsche Telekom in Europa erwirtschaftet. Zustimmen müssen nun noch die Kartellbehörden. "Der Deal ist gut für den amerikanischen Verbraucher", verspricht Höttges deshalb schon mal. "Wir werden noch kundenorientierter, noch preiswerter und noch innovativer werden."

Wenn die Übernahme gelingt, ist sie nicht nur ein gewaltiger Sprung für die Telekom. Sie könnte auch ein Modell für eine Neuordnung des Mobilfunkmarkts in Europa sein. Nur zu gern würde Höttges den von ihm oft kritisierten Vertretern von Politik und Aufsichtsbehörden die Überlegenheit eines Modells beweisen, das bei ihnen bisher nicht mehrheitsfähig ist. Wenn es in einem Land nur drei große Anbieter gibt, so seine These, bringt das nicht weniger, sondern mehr Wettbewerb. Die Investitionen in die Netze steigen, ebenso legt die Zahl der Arbeitsplätze zu - und die Preise sinken. Leider liefern ausgerechnet die Erfahrungen in Deutschland bislang Belege für das Gegenteil.

Höttges will in den kommenden Wochen persönlich bei den Aufsichtsbehörden in den USA und Präsident Donald Trump mit der Botschaft werben, dass der Deal nicht nur gut für sein Unternehmen, sondern für das ganze Land ist. "Die USA sind der wichtigste Markt der Welt", schwärmt der Telekom-Chef bereits vorab. Die Wachstumschancen sollen deutlich höher als in Europa sein. Milliardeninvestitionen seien in den USA auch deshalb besser angelegt, weil "das amerikanische System erfolgreicher ist".

Geordnete Verhältnisse

Tatsächlich sind die Gegensätze gewaltig. In den USA findet Höttges schon jetzt all das vor, was er in Europa so gerne hätte. Die Regulierung ist deutlich flexibler und stimuliert Investitionen in schnellere Netze. Anders als in Europa ist der Erwerb von Frequenzen zeitlich nicht auf 15 oder 20 Jahre befristet. Und während in Europa seit zwei Jahrzehnten auch Anbieter ohne eigenes Netz die Infrastruktur der Telekom nutzen dürfen, haben sich die USA längst von dieser Idee verabschiedet. Sollten die Kartellwächter dem Höttges-Plan zustimmen, würden sich mit AT&T, Verizon ...

