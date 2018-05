Es ist fast fünf Jahrzehnte her, dass Präsident Richard Nixon den US-Dollar vom "Goldstandard", also dem festgelegten Dollar-Goldkurs, getrennt hat. 45 Jahre später hat Amerikas Zentralbank immer noch die meisten Goldreserven auf dem Planeten. Die offizielle Goldreserve bei der Federal Reserve - Amerikas "unabhängiger Zentralbank" - liegt derzeit bei mehr als 8.133 Tonnen Gold oder fast so viel Gold, wie die Zentralbanken der Länder mit den nächsten drei größten Goldreserven zusammen halten. Aktuell ist der Goldschatz der Federal Reserve etwa 353,8 Milliarden US-Dollar wert. Wenn du dich fragst, warum die US-Notenbank überhaupt Gold hält, sie bewahrt die Goldvermögenswerte der US-Regierung ...

