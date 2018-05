Kurz vor dem ersten Jahrestag der Macron-Präsidentschaft protestierten Zehntausende gegen die Arbeitsmarktreformen des neuen Staatschefs.

In Paris sind am Samstag Zehntausende Franzosen aus Protest gegen den Präsidenten Emmanuel Macron auf die Straße gegangen. Sie hielten dabei Schilder mit Aufschriften wie "Stoppt Macron" und "Ein Jahr ist genug" in die Höhe.

Die Organisatoren sprachen von etwa 160.000 Teilnehmern, die Polizei nur von rund 40.000. Der Marsch wurde von einem großen Polizeiaufgebot abgesichert. Nach heftigen Ausschreitungen bei Demonstrationen am ...

