Amazon.com (WKN:906866) meldete starke Ergebnisse für das erste Quartal 2018. Wie schon im letzten Quartal hat der E-Commerce- und Cloud-Computing-Riese die Ertragserwartung der Wall Street zunichte gemacht. Die Aktie stieg am Donnerstag im nachbörslichen Handel um 6, 7 %, was für die Kursentwicklung am Freitag ein gutes Zeichen ist. Die Aktie hat in den letzten 12 Monaten um 67 % zugelegt, gegenüber der Rendite des S&P 500 von fast 14 %. Hier ist ein Überblick über das erste Quartal von Amazon in sechs Zahlen. Der Umsatz stieg um 43 % Der Nettoumsatz von Amazon stieg im Jahresvergleich um 43 % ...

