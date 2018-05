Dem ersten grünen Oberbürgermeister einer Großstadt droht nach 16 Jahren im Amt die Abwahl. Für die Grünen wäre das ein schlechtes Zeichen.

Am 22. April wurde Dieter Salomon auf ziemlich kaltem Fuß erwischt. Er, der 2002 erster Grüner Oberhaupt einer deutschen Großstadt wurde - und dem die Freiburger 2010 eine zweite Amtszeit gewährten. Es war durchaus eine grüne Erfolgsgeschichte im Südwesten der Republik, die der 57-Jährige 2018 fortsetzen wollte. Lange schien die Wahl entschieden, auch, weil CDU und SPD keinen Herausforderer präsentierten. Und Salomon setzte vor allem auf den Amtsbonus.

Parteiloser siegte im ersten Wahlgang

Doch die Rechnung ging nicht auf. Lediglich 31,3 Prozent der Stimmen entfielen im ersten Wahlgang auf Salomon, der später von einem "Denkzettel" sprach, von einem Trend gegen das Establishment. Auf Platz eins in der Studentenstadt landete der 33-jährige Parteilose Martin Horn, ein politischer Newcomer, auf Platz drei die Stadträtin Monika Stein, 48, eine ehemalige Grüne, die für ein linkes Bündnis kandidiert hatte.

Am Sonntag steht der zweite Wahlgang an. Und wie Salomon, der von den Grünen und der CDU unterstützt wird, stellen sich auch Martin Horn und Monika Stein abermals zur Wahl. Dazu ein weiterer Parteiloser, Anton Behringer, der aber inzwischen zur Wahl von Horn aufgerufen hat. Einen weiteren Wahlgang wird es nicht geben. Wer an diesem Sonntag die meisten Stimmen bekommt, wird neues Stadtoberhaupt von Freiburg.

Sollte Salomon abgewählt werden, wäre das auch für den grünen Ministerpräsidenten im Land, Winfried Kretschmann, ein schlechtes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...