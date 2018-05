An den Börsen wird mal wieder gemauschelt. An diesem Wochenende im Fokus: Nestlé (WKN: A0Q4DC) und Starbucks (WKN: 884437). Genau genommen wird spekuliert, dass beide über einen Verkauf von Starbucks-Geschäftsanteilen an Nestlé verhandeln. Schauen wir mal, was dran sein könnte, und was Nestlé damit wohl bezwecken dürfte: Der Inhalt des Deals Getuschelt wird, dass das sogenannte Retail-Geschäft von Starbucks künftig bei Nestlé ein neues Zuhause erhalten könnte. Dahinter verbergen sich vor allem die Produkte, die Starbucks bisher unter der eigenen Marke innerhalb von Supermärkten zum Verkauf angeboten hat. Sprich, gekühlte Fertiggetränke und Kaffeebohnen. Laut Insidern sei der Deal praktisch gelaufen. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...