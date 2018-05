Beim Jahrestreffen des US-Waffenverbands NRA in Dallas feiern die Mitglieder US-Präsident Trump. Er ist ihre Garantie dafür, dass sich wenig ändert.

Es ist ein Termin, der die USA sicherer macht - zumindest kurzfristig. Immer dann, wenn die Waffenherstellerlobby National Rifle Association (NRA) ihre Mitglieder zum Jahrestreffen lädt, nimmt die Zahl der Schusswaffenverletzungen in den Vereinigten Staaten spürbar ab. Zu diesem Ergebnis kam eine Studie der Harvard Medical School und der Columbia University.

Wenn sich zehntausende Waffenbesitzer in einer Multifunktionshalle aufhalten und nicht auf dem Schießstand, so der Erklärung der Autoren, dann sinkt auch die Gefahr, dass sie sich oder anderen mit ihren Pistolen und Gewehren schaden. Das Ergebnis sei ein Argument für schärfere Restriktionen was Schusswaffenbesitz abgeht, finden Waffengegner. Die NRA sieht das selbstredend ganz anders. Trotz allem.

Jahrestreffen in Dallas - mit Stargast Donald Trump

Die Waffenherstellerlobby hatte komplizierte Monate hinter sich, als sie sich am Wochenende in Dallas zu ihrem Jahrestreffen versammelte. Rund 75.000 Mitglieder waren gekommen, US-Präsident Donald Trump und sein Vize Mike Pence traten auf. Doch auch die prächtige Stimmung in der Halle konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Organisation vor schwierigen Zeiten steht. Zwar gehören Schießereien mit mehreren Toten in den USA seit Jahren zum traurigen Alltag, zuletzt geriet die NRA angesichts besonders grausiger Massaker immer wieder in die Defensive.

Im vergangenen Herbst erschoss ein Mann in Las Vegas aus einem Hotelzimmer 59 Menschen. Nur gut einen Monat später starben 27 nach einem Amoklauf in einer Kirche in Sutherland Sprungs, Texas. Und schließlich erschoss am 14. Februar ein ehemaliger Schüler der Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland Florida 17 Menschen in einem Schulgebäude.

Seitdem schwindet die Unterstützung für die NRA in der Bevölkerung. Umfragen zeigen, dass das Image der Lobby in der Öffentlichkeit zunehmend schlechter wird. Auch spricht sich eine Mehrheit der Bevölkerung mittlerweile für schärfere Waffengesetze aus - eine Forderung, der noch ...

