Die Aktie der Commerzbank wird in den kommenden Tagen nach Meinung von Chartanalysten wahrscheinlich zumindest kaum klettern können. Denn: die Kurse sind in der vergangenen Woche noch einmal um 1,6 % nach unten gesunken. Dabei ist der charttechnische Abwärtstrend noch einmal massiver. Die Aktie hat die Kurse von 11 Euro nicht mehr erreichen können, wobei diese Grenze eine kleine Chance eröffnen würde, charttechnisch wieder in die neutrale Zone zu kommen. Deshalb ist derzeit noch ein Abwärtstrend ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...