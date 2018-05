Die Aktie von BYD hat in den vergangenen Handelstagen einiges an Boden verloren. Charttechnische Analysen zeigen, dass die Aktie in den kommenden Wochen deutlich nachgeben kann. Vor allem Short-Investoren können in den nächsten Sitzungen wahrscheinlich mehr Geld verlieren als Long-Investoren. Denn: Die Aktie ist im charttechnischen Abwärtsmodus. Die Kurse sind gerade in den zurückliegenden Tagen noch einmal um mehr als 11 % nach unten gerutscht. Das bedeutet, die letzten Unterstützungen aus dem ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...