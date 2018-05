Freenet hat zuletzt wieder einige Schwächen gezeigt. Die Aktie ist derzeit in einer schwankenden Verfassung. Es ging am Freitag gleich um mehr als 5 % nach unten. Damit ist der Aufwärtsschwung der zurückliegenden Tage wieder etwas verflogen. Ein Überblick: Freenet ist in einem charttechnischen Aufwärtstrend. Die Aktie ist nach nun 6 % Minus innerhalb von einer Woche in einem kurzfristigen Abwärtstrend, so die Meinung. Denn insgesamt stehen seit Jahresanfang immerhin mehr als 18 % Minus unter ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...