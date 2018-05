Infineon hat in der abgelaufenen Woche sehr gute Zahlen vorgelegt. Die Aktie hat davon profitiert und konnte sich in eine charttechnisch betrachtet ausgezeichnete Position vorschieben. Im Detail: Der Wert stieg alleine am Freitag noch einmal um annähernd 3 % nach oben und konnte das Wochenergebnis insgesamt auf ein Plus von 5,5 % nach oben hieven. Dabei hat die Aktie in zwei Wochen ganze 7,7 % gewonnen und in einem Monat sogar ein Plus von 10 % erwirtschaftet. Damit hat sich auch der charttechnische ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...