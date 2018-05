Nicht wenige sind sich sicher, dass Tesla (WKN:A1CX3T) einpacken kann, sobald die Großen kommen. Besonders in der Bundesrepublik geht man davon aus, dass BMW (WKN:519000), Daimler (WKN:710000) und VW (WKN:766403) dem Elektropionier Tesla schon bald mit ihren neuen Elektromodellen Marktanteile abjagen werden. Ich wäre mir da nicht ganz so sicher, denn ein Blick auf die voraussichtlichen Preiszettel der vermeintlichen Tesla-Killer wirft die Frage auf, ob man damit wirklich Kundenscharen anziehen kann. Vielleicht gut, mit Sicherheit teuer Ob die neue Generation deutscher Elektromodelle wirklich so toll wird wie von den Autobauern derzeit in Aussicht gestellt, werden wir erst dann wissen, wenn die Autos für Fahrberichte zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...