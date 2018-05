Die Ukraine und Russland streiten über die Wartung der Frachtflugzeuge des ukrainischen Herstellers. Für beide Seiten steht viel auf dem Spiel.

Neues Kapitel im russisch-ukrainischen Konflikt: Die Ukraine hat die russische Flugaufsicht Rosaviazija vor der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation ICAO verklagt. Es geht um die Frage, ob Russland seine Frachtflugzeuge des Typs Antonow weiter betreiben darf. Denn der ukrainische Flugzeugbauer müsse an der Wartung der Maschinen beteiligt werden, so die Forderung.

Nach Ansicht der Ukraine schafft die russische Luftfahrtbehörde einen "gefährlichen Präzedenzfall, der eine Gefahr für Leben und Gesundheit, Umwelt und Infrastruktur" der Länder bedeute, die von russischen Antonows angesteuert würden.

Der Streit schwelt bereits seit vergangenem Sommer. Damals hatte Rosaviazija das Patent für die Wartung und Sicherheitsüberprüfung an das staatliche Forschungsinstitut für zivile Luftfahrt in Moskau übergeben.

Für die superschweren Transporter An-124-Ruslan, die auch Nato-Güter befördern, ging das Patent an die in Frankfurt basierte Amtes GmbH, eine Tochter der russischen Luftfrachtlinie Volga-Dnepr. Moskau begründete den Schritt damit, dass Antonow selbst überhöhte Forderungen für seine Dienstleistungen stelle und es "systematische" Verzögerungen bei notwendigen Arbeiten gegeben habe.

Größte Transportmaschine der Welt

Antonow ist ein ukrainischer Staatsbetrieb, auch wenn der Flugzeugbauer ursprünglich in der Sowjetunion unter dem Chefkonstrukteur Oleg Antonow in Nowosibirsk in Leben gerufen worden war. Bereits 1952 siedelte das Büro nach Kiew um, wo es auch heute noch ansässig ...

