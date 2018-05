München (ots) - Die Episode "Die toten Mädchen von Wien" des Krimis "Blind ermittelt" haben gestern Abend 5,25 Millionen Zuschauer eingeschaltet. Das bedeutet einen Marktanteil von 20,4 Prozent und damit war der Krimi nach der "Tagesschau" mit 6,10 Millionen Zuschauern (Marktanteil von 28,2 %) die meistgesehene Sendung am Samstag. In "Blind ermittelt" spielen Philipp Hochmair als blinder, ehemaliger Chefinspektor und Andreas Guenther als dessen cleverer Privatchauffeur mit Berliner Schnauze ein ungleiches Duo auf Verbrecherjagd. Dabei kommen die beiden einem Mordkomplott auf die Spur und kämpfen in einem mysteriösen Entführungsfall um das Leben junger Frauen. Regie führte Jano Ben Chaabane nach einem Drehbuch von Ralph Werner und Don Schubert. "Blind ermittelt" ist eine Produktion der Mona Film (Produzenten: Thomas Hroch, Gerald Podgornig) in Koproduktion mit der ARD Degeto und dem ORF im Auftrag der ARD Degeto mit Unterstützung durch den Fernsehfonds Austria und den Film Fonds Wien für Das Erste. Die Redaktion: Sascha Mürl, Sascha Schwingel (beide ARD Degeto), Nina Fehrmann-Trautz, Andrea Bogad-Radatz (beide ORF). Pressekontakt: Dr. Bernhard Möllmann Presse und Information Das Erste Tel.: 089 5900 42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.de



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Dr. Bernhard Möllmann Presse und Information Das Erste Tel.: 089 5900 42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.de