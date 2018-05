Die Bundesregierung will die Entwicklung künstlicher Intelligenz schneller vorantreiben. Ein Beispiel ist das autonome Fahren.

Die Bundesregierung will die Entwicklung künstlicher Intelligenz (KI) energisch vorantreiben. "Wir werden bei KI eine ordentliche Schippe drauflegen", kündigte Forschungsministerin Anja Karliczek in einem am Sonntag veröffentlichten Reuters-Interview an. "Gerade habe ich vier neue Forschungszentren für Maschinelles Lernen gestartet." Dabei geht es darum, Muster in Daten zu erkennen oder Daten auf eine Weise zu segmentieren, dass eine weitere Bearbeitung möglich wird.

Letztlich sollen sich Maschinen selbstständig Wissen aus Erfahrungen erarbeiten. So sollen etwa Handlungsabläufe, die zu Fehlern führen, nie wiederholt werden. Künstliche Intelligenz gilt als wesentlicher Baustein der weiteren Digitalisierung. Experten gehen davon aus, dass Maschinen, die menschenähnliche Entscheidungen treffen können, Arbeitsprozesse massiv verändern werden.

Ein Beispiel ist das autonome Fahren, das etwa Lkw-Fahrer überflüssig machen könnte. Die Technik wird als Schlüssel für künftigen wirtschaftlichen Wohlstand gewertet. "Wir arbeiten an einem Aktionsplan für KI, denken dabei über neue Clusterstrukturen und auch über mehr KI-Professuren nach", sagte Karliczek. Mit Clustern ist die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...