Der Wert der Aktie von Borussia Dortmund ist immer auch vom sportlichen Erfolg der Profimannschaft abhängig. In diesem Sinne ist festzuhalten: Auch nach dem zweitletzten Spieltag der Fußballbundesliga-Saison 2017/18 bleibt es spannend. Denn noch immer muss der BVB um die Teilnahme an der Champions League in der kommenden Spielzeit bangen. Es geht dabei immerhin um gesicherte Mehreinahmen von rund 40 Millionen Euro.

Mainz schlägt den BVB überraschend

Während der Erzrivale Schalke ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...