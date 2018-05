Apple ist bereits mehr als 900 Milliarden Dollar an der Börse wert. Ein Grund: Warren Buffett ist ein großer Fan des Konzerns und seiner "klebrigen" Produkte.

Erst mit über 80 Jahren hat sich Investorenlegende Warren Buffett zum Apple-Jünger bekehren lassen. Doch seitdem stockt der Finanzmanager aus Omaha, Nebraska, regelmäßig seine Anteile an dem iPhone-Hersteller auf. So auch in diesem Jahr.

Im ersten Quartal kaufte der 87 Jahre alte Buffett weitere 75 Millionen Apple-Anteilsscheine und besitzt jetzt etwas mehr als 240 Millionen Aktien. Auf dem Papier hat die Position einen Wert von 44 Milliarden Dollar. Waren früher vor allem Coca-Cola und IBM die größten Positionen in Buffetts Portfolio, liegt jetzt Apple mit deutlichem Vorsprung an erster Stelle. Von seinen IBM-Anteilen hat Buffett sich mittlerweile weitgehend getrennt.

Buffetts Bekenntnis zu Apple hatte der Aktie am Freitag zum Sprung auf ein neues Rekordhoch geholfen. An der Wall Street beendete sie den Handel fast vier Prozent im Plus bei 183,83 Dollar, nachdem Buffett über den Positionsaufbau in einem Interview berichtet hatte.

Apple-Chef begeistert von Anteilseigner Buffett

Apple-Vorstandschef ...

