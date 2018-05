Raus aus den Schulden, rein in die Bildung: Der Wissenschaftsverlag Springer Nature arbeitet hochprofitabel. Der Börsengang soll hohe Schulden abbauen. Was die neue Aktie für Anleger taugt.

Börsengänge sind nicht billig. Rund 36 Millionen Euro werden die Konsortialbanken dem Berliner Wissenschaftsverlag Springer Nature für ihre Dienste rund um den Börsengang in Rechnung stellen. Das wäre dennoch gut angelegtes Geld, wenn es klappen sollte mit dem Sprung aufs Parkett. Schließlich käme der Verlag dann runter mit den Schulden, bevor es mit den Zinsen nach oben geht.

Rund 1,2 Milliarden Euro aus einer Kapitalerhöhung sollen nahezu vollumfänglich in den Schuldenabbau gehen. Die Nettoverschuldung von Springer Nature liegt gegenwärtig bei etwa drei Milliarden Euro.

Das ist happig. Die Verschuldung entspricht damit dem 5,8-Fachen des 2017 erzielten Gewinns vor Zinsen, Steuern und Vermögensabschreibungen (Ebitda). Der allerdings kann sich sehen lassen mit 521 Millionen Euro. Bei gut 1,6 Milliarden Dollar Umsatz entspricht das einer ansprechenden Ebitda-Marge von 32 Prozent. Das spricht für das sehr profitable Geschäftsmodell des Wissenschaftsverlags, das unter anderem das Magazin "Nature" herausgibt. Insgesamt veröffentlicht Springer Nature 2800 Zeitschriften, davon die meisten auch in digitalen Formaten. Dazu kommen noch rund 13.000 Fachbücher, die pro Jahr verlegt werden. Weil aktuelle Fachinformationen unverzichtbar sind für wissenschaftliche Institutionen, Bildungseinrichtungen oder einzelne Berufsgruppen, werden Abonnements in diesem Bereich kaum gekündigt - selbst in einer schweren Rezession nicht. Entsprechend defensiv und gut kalkulierbar ist das Geschäft, anders als bei Publikumszeitschriften.

