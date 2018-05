Nach einem Großeinsatz in einem Flüchtlingsheim in Ellwangen wird über die Abschiebepraxis debattiert. Ein Minister fordert ein Gipfeltreffen.

Joachim Stamp (FDP), Flüchtlingsminister von Nordrhein-Westfalen, fordert in der Debatte um Abschiebungen von Asylbewerbern mehr Entschlossenheit bei der Suche nach Lösungen.

"Ich fordere Innenminister Seehofer auf, unverzüglich zu einem Migrationsgipfel einzuladen, bei dem Bund, Länder und Kommunen wesentliche Schritte zur Verfahrensbeschleunigung und verbesserten Rückführungen verabreden", sagte Stamp dem Handelsblatt. Zudem müsse auch über ein Bleiberecht gut integrierter Geduldeter gesprochen werden.

Anlass für die Debatte um schnellere Abschiebungen war ein Polizei-Großeinsatz in einem Flüchtlingsheim in Ellwangen. Dort wurde Anfang dieser Woche die Abschiebung eines 23-jährigen Mannes aus Togo nach zum Teil gewaltsamen Protesten von rund 200 Flüchtlingsheimbewohnern zunächst verhindert. Erst am Donnerstag war es der Polizei schließlich gelungen, den Asylbewerber zu fassen.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte von einem "Schlag ins Gesicht der rechtstreuen Bevölkerung" gesprochen. Er will bis Ende Mai einen Masterplan für schnellere Asylverfahren und Abschiebungen vorlegen.

Kampf gegen Abschiebung

Der Asylsuchende aus Togo wehrt sich weiter mit rechtlichen Mitteln gegen seine Abschiebung nach Italien. "Seine Abschiebung und die Verhaftung sind rechtswidrig, weil jetzt Deutschland für sein Asylverfahren zuständig ist", sagte sein Rechtsanwalt Engin Sanli am Freitag. Nach Angaben des Innenministeriums in Baden-Württemberg soll er jedoch aus der Abschiebehaft rasch nach Italien zurückgebracht werden.

Nach Darstellung des Anwalts hat der 23-Jährige bereits Mitte September einen Bescheid vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bekommen, wonach er nach Italien zurückgeführt werden soll. Dagegen war laut Sanli eine Klage vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart eingereicht worden. "Bislang haben wir dazu aber noch keine Entscheidung erhalten", sagte Sanli. Seit Einreichung der Klage genieße sein Mandant vorläufigen Rechtsschutz.

CSU-Politiker Dobrindt beklagt "Anti-Abschiebe-Industrie"

Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die Missstände rund um die Verfahren von abgelehnten Asylbewerbern. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hatte im ...

