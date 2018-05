Ein Koffer ist ein Spiegelbild seines Besitzers - aber es kommt nicht nur darauf an, wie er aussieht.

Früher hätte man gesagt: Ein Reisender, der sein Gepäck nicht ohne Anstrengung in der Hand tragen kann, ist kein richtiger Mann. Das gilt im Zeitalter der Trolleys nur noch bedingt. Man müsste schon ein ziemlicher Masochist sein, um auf die Annehmlichkeit eines Rollkoffers zu verzichten, denn er schont Rücken und Nerven. Dennoch lässt sich an der Art des Koffers der Mann von der Memme unterscheiden. Es gibt eine eindeutige Korrelation zwischen geschmacklosen Businessschuhen und ambitionslosen Nylonkoffern, zu beobachten an jedem beliebigen Check-in-Bereich.

So wie die billige Mainstream-Fußbekleidung mancher Herren erzählt auch ihr Gepäck die traurige Geschichte von Menschen, denen knapp ungenügend noch gut genug ist; die sich selber nichts gönnen und ihrem Umfeld schon gar nicht; und die wahrscheinlich auch niemandem richtig Freude machen, weder als Mensch noch als Mitarbeiter. Ein guter Koffer ist der Beginn einer leidenschaftlichen Reise - und sei sie noch so kurz. Einen hochwertigen Koffer ...

