Es sind Hunderttausende - und trotz bester Job- und Konjunkturlage in Deutschland sind sogar mehr Menschen als früher seit Jahren arbeitslos.

Christa Gall arbeitete über zweieinhalb Jahrzehnte als Altenpflegerin. Doch als ihr Mann krank wurde, pflegte sie ihn und hörte auf zu arbeiten. Fast zehn Jahre ging das so, bis er 2015 starb. "Und dann saß ich auf der Straße, wohnungslos", sagt sie. Einen Job hat sie seither nicht wieder bekommen.

So wie ihr geht es Hunderttausenden in Deutschland. Es sind die Abgehängten, im Behördendeutsch: die Langzeitarbeitslosen. Jetzt will die Koalition sie wieder in die Normalität führen. Was ist geplant - und wie realistisch ist das Vorhaben?

Eine Wohnung hat Christa Gall zwar mittlerweile wieder, mit einer anderen Arbeitslosen, wie die Endvierzigerin in einer ARD-Reportage erzählt. Doch einen Job weiter nicht. Die beiden Frauen gehen Pfandflaschen sammeln - aus Scham erst wenn es dunkel ist. "Und das in so einem reichen Land wie Deutschland", sagt Gall. "Eine Schande ist das."

Bei Union und SPD kamen bei den Koalitionsverhandlungen zwei Ziele zusammen. CDU und CSU hatten im Bundestagswahlkampf Vollbeschäftigung in Deutschland bis 2025 versprochen. Angesichts von 809.000 Langzeitarbeitslosen mit mehr als einem Jahr ohne Job im Jahresschnitt 2017 im Hartz-IV-Bereich war klar: Für Vollbeschäftigung muss dieses Problem angegangen werden, auch wenn die Zahl der Betroffenen etwas gesunken ist.

Die SPD wollte mit einem sozialen Arbeitsmarkt ohnehin neue Perspektiven ...

