Im Libanon schließen um 19 Uhr die Wahllokale. Es ist die erste Parlamentswahl seit 2009. Im Wesentlichen stehen sich zwei Lager gegenüber.

Im Libanon wird zum ersten Mal seit neun Jahren ein neues Parlament gewählt. Wähler stellten sich am Sonntag bereits früh morgens an, um teilzunehmen. Die Abstimmung findet unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen statt, in der Nähe der Wahllokale und auf wichtigen Kreuzungen waren Tausende Soldaten und Polizisten im Einsatz. Bei der Wahl stehen sich im Wesentlichen zwei Lager gegenüber: eine vom Westen unterstützte Koalition unter Führung von Ministerpräsident Saad Hariri und die vom Iran gestützte Hisbollah-Gruppe.

Zu der Abstimmung aufgerufen sind rund 3,6 Millionen Wahlberechtigte. Die Wahl ist auch die erste seit der Verabschiedung eines neuen Wahlgesetzes im vergangenen Jahr. Dabei wurde das bisherige Mehrheitswahlrecht durch ein kompliziertes Verhältniswahlrecht ersetzt, erhalten bleibt der Proporz zwischen Christen und Muslimen. Um die 128 Sitze im Parlament bewerben sich 586 Kandidaten. Unter ihnen sind eine Rekordzahl von 86 Frauen sowie Aktivisten der Zivilgesellschaft, die gegen etablierte Parteien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...