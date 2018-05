China soll seinen Handelsüberschuss mit den USA um 200 Milliarden Dollar senken, berichten US-Medien. Auch zur EU bleibt das Verhältnis angespannt.

Im Zollstreit zwischen den USA und ihren wichtigsten Handelspartnern China und EU zeichnet sich noch keine Lösung ab. Von chinesischer und amerikanischer Seite kamen nach Gesprächen einer hochrangigen US-Delegation in Peking widersprüchliche Signale.

Während in chinesischen Staatsmedien von einzelnen positiven Anzeichen die Rede war, berichteten US-Zeitungen von harten Gegensätzen. Was den Streit der US-Regierung mit den Europäern angeht, so machte sich Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier für Verhandlungen zwischen beiden Seiten über ein Abkommen zur Senkung von Industriezöllen stark. Zugleich warnte er vor automatischen EU-Vergeltungsmaßnahmen, sollten die neuen US-Zölle auf Stahl und Aluminium auch für die Europäer gelten.

Auslöser des Streits ist eine Entscheidung Trumps, Zölle von 25 Prozent auf Stahl- und zehn Prozent auf Aluminiumlieferungen aus dem ...

