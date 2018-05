Auch die auf fundamentalen Daten basierende KGV-Methode nach Benjamin Graham möchte ich an dieser Stelle hin und wieder anwenden. Die Methode eignet sich sehr gut für Unternehmen, die ein bewährtes Geschäftsmodell haben und schon seit einiger Zeit am Markt tätig sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass Unternehmen, die eine gewisse Marktmacht haben, auch in Zukunft Umsätze und Gewinne generieren, ist höher als bei Unternehmen mit einem kleinen Marktanteil.

Aktuelle Einschätzung zur Aktie: KGV-Methode ... (Johannes Weber)

