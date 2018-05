Von Keiko Morris und Peter Grant

NEW YORK (Dow Jones)--Die Deutsche Bank wird ihren nordamerikanischen Hauptsitz von der Wall Street an den Columbus Circle in New York verlegen. Damit zieht ein weiterer großer Name in der Banken- und Wertpapierbranche nach Midtown. Nach 16-monatiger Suche entschied sich die Bank, von ihrem jetzigen Standort Wall Street 60 in das Time Warner Center am Columbus Circle umzuziehen. Der Plan wurde den Bankmitarbeitern am Freitagnachmittag in einem Memo von Tom Patrick angekündigt, der vergangenes Jahr zum Chief Executive der Bank in Amerika wurde.

Die Deutsche Bank hat einen Vertrag über die Anmietung von 1,1 Millionen Quadratmetern im Büroteil des Time Warner Center abgeschlossen, einem gemischt genutzten Gebäudekomplex mit Blick auf den Columbus Circle und die südwestliche Ecke des Central Park.

Die Deutsche Bank geht davon aus, im dritten Quartal 2021 mit dem Umzug an den Columbus Circle zu beginnen und den Umzug bis 2022 abzuschließen, so eine mit der Materie vertraute Person. Die Firma habe zwei weitere Optionen geprüft: den World Trade Center-Komplex und das Verbleiben an Ort und Stelle, sagte die Person.

Die Wall Street war früher Sitz der meisten US-Finanzdienstleistungsunternehmen sowie der wichtigsten US-Büros großer globaler Institutionen. Aber im Laufe der Jahrzehnte sind viele der großen Namen nach Midtown aufgebrochen. "Der neue Standort wird zu einer größeren Nähe zu wichtigen Kunden führen, die Aktivitäten in New York konsolidieren und den Mitarbeitern Zugang zu modernen, hochmodernen Einrichtungen, Technologien und Annehmlichkeiten bieten", sagte Patrick in seiner Mitteilung an die Mitarbeiter.

Zwar hält der Umzug das regionale Hauptquartier der Deutschen Bank in der Stadt, allerdings ist die von der Bank angemietete Bürofläche etwa 30 Prozent kleiner als die derzeit belegten 1,6 Millionen Quadratmeter. Die Deutsche Bank beschäftigt in der Stadt 6.000 bis 6.500 Mitarbeiter, etwa so viele wie seit mehreren Jahren.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 06, 2018 10:36 ET (14:36 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.