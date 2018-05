Der türkische Präsident Erdogan hat im Wahlkampf neue Militäreinsätze gegen kurdische Milizen angekündigt. Bestehende Operationen würden ausgeweitet.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat bei der Vorstellung seines Wahlprogramms neue Militäreinsätze gegen militante Kurden entlang der Grenze in Syrien und im Irak angekündigt. Die vorgezogenen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Türkei seien ein Meilenstein für eine starke Türkei, sagte Erdogan am Sonntag vor Tausenden Unterstützern in Istanbul. Das Land werde "als globale Macht auf die Bühne gehen".

Erdogan hatte die Wahlen mehr als ein Jahr früher als geplant für den 24. Juni angesetzt. Analysten sagen, dass er damit eine nationalistische Stimmung ausnutzen wolle. Die Türkei hatte eine erfolgreiche Militärkampagne gegen die syrisch-kurdische Miliz YPG geführt und sie aus der syrischen ...

