Veolias Geschäfte haben im 4. Quartal mit einem Wachstum von 6,3% an Fahrt gewonnen. Die vor einem Jahr gestartete Initiative, die Geschäftsaktivitäten mit Gemeinden und Städten in bestehenden Märkten zu revitalisieren, beginnen sich auszuzahlen und trugen maßgeblich zur Wachstumsbeschleunigung bei. Beispielsweise sicherte sich Veolia einen Auftrag in Mexiko über den Bau einer Müllverbrennungsanlage mit einer Laufzeit von 30 Jahren und einem kumulierten Umsatzvolumen von 886 Mio €. Konzernweit ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...