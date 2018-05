Infineon hat zum Ende der Woche schon wieder an Wert gewonnen. Geht es nach den Chartanalysten, winken jetzt Kursgewinne von mindestens 10 %. Denn der Aufwärtstrend ist inzwischen überdeutlich. Die Analyse im Einzelnen: Die Aktie hat nun fast Kurse von 22,80 Euro erreicht. Hier fängt die letzte Widerstandszone an, die einem Durchmarsch in Richtung 25 Euro noch im Wege stehen könnte, heißt es. Dabei verfügt die Aktie zusätzlich noch über deutliche Unterstützungen in Höhe von 21 Euro. Damit ist ... (Frank Holbaum)

