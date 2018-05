Royal Dutch Shell steigt weiter. Der Kurs der Aktie bricht bald durch die Decke, meinen Chartanalysten inzwischen und empfehlen, den Wert als Kaufgelegenheit zu betrachten. Denn: Der Aufwärtstrend ist nicht mehr zu übersehen oder zu leugnen. Seit mittlerweile fast 8 Wochen klettern die Kurse ausgehend von etwa 25 Euro auf nun fast 30 Euro. Allein in einer Woche wurden +1,3 % erzielt, in zwei Wochen +2 % und in vier Wochen fast + 9 %. Demnach ist die Aktie in einer Aufwärtsfahrt, die nun sogar ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...