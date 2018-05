Afghanistan kommt nicht zur Ruhe. Wieder hat es einen Anschlag gegeben. Dieses Mal in einer Moschee in der Stadt Chost. Etliche Menschen sind tot.

Bei einer Bombenexplosion in einer Moschee in Afghanistan sind 14 Menschen getötet worden. Weitere 33 Menschen seien am Sonntag in der Stadt Chost verwundet worden, sagte der Gesundheitsbeauftragte Habib Schah Ansari.

"Die Explosion ereignete sich, als Leute mit Gebeten beschäftigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...